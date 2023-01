TS – Dumfries, c’è anche Conte: “A questa cifra si può fare già a gennaio”

“Il piano della dirigenza è quello di impostare la cessione di Dumfries dal primo febbraio, in modo da completarla a fine stagione. Gli eventi però potrebbero cambiare le carte in tavola. Se fino a qualche settimana fa la dirigenza non prendeva in esame la possibilità di cedere già a gennaio Dumfries, ora, per evitare che la sua valutazione cali con una seconda metà di stagione non all’altezza, potrebbe invece fare ragionamenti diversi. Anche perché in Inghilterra i club stanno investimento molto in questo periodo e Dumfries potrebbe essere richiesto per colmare delle lacune. E di fronte a 50 milioni (ma anche 45, il 30 giugno sarà a bilancio per "soli" 7.2 milioni) sarebbe difficilissimo dire di no”, si legge sul quotidiano.