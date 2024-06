"Rinnova o non rinnova? Resta o non resta? Dumfries, con il suo contratto in scadenza nel 2025, è uno dei nodi dell’estate che sta per cominciare. L’Inter si augura ancora che possa prolungare, accettando i circa 4 milioni di euro offerti come ingaggio. Molto, però, dipenderà dall’Europeo che parte tra due settimane. Se dovesse mettersi in vetrina, infatti, l’olandese potrebbe essere sacrificato per incassare il denaro necessario per un mercato scoppiettante e non di semplice attesa o di occasioni".