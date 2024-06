Rinnovo o addio? Sembrano questi gli scenari al momento per il futuro di Denzel Dumfries. Ma, secondo Tuttosport, c'è anche una terza via

"Questo perché per Inzaghi l’olandese è un titolare (a destra ha Darmian e Buchanan, finora sempre però utilizzato sull’altra corsia) e la sua cessione renderebbe necessario acquistare un altro titolare. Per questo, nel caso in cui dovessero arrivare offerte al ribasso, l’Inter valuterebbe l’opportunità di tenerlo, anche a rischio di portarlo a scadenza".