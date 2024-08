Sky – Dybala, la Roma e il no all’Arabia: tutti i retroscena del clamoroso ripensamento

Tutti i retroscena e i segreti sul no di Paulo Dybala all’offerta araba per restare alla Roma: arrivano da Sky Sport

Tutti i retroscena e i segreti sul no di Paulo Dybala all’offerta araba per restare alla Roma. Li ha svelati in collegamento a Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Dybala? Facciamo cronaca: ieri notte è finito l’incontro tra le parti, la Roma voleva più soldi dal club arabo. Paulo inizialmente accetta l’offerta, si allena in palestra, saluta i compagni e parte una reazione di grande affetto dei compagni, che viene toccato nel cuore da questo.

Lui non ha preso parte a uno shooting previsto per la Lega, fuori da Trigoria tanti tifosi ad aspettarlo, per fargli capire quanto è grande l’amore. La moglie e la mamma non sono mai state molto convinte di andare, anche lui inizialmente non era convinto. Fa ulteriori riflessioni con la famiglia, l’agente, vede le reazioni anche in Argentina, tutta una serie di fattori che lo portano a fare questa ulteriore riflessione attorno alle 18.