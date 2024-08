Rebus Dybala, rimane alla Roma ma non è intoccabile

La volontà del giocatore è quella di rimanere nella Capitale, la stessa della Roma che non vorrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori simbolo. Però, dall'altro lato della bilancia, l'ingaggio pesante dell'argentino rischia di far pendere l'ago, soprattutto in un mercato che ha visto la proprietà spendere molto per l'acquisto di nuovi pezzi pregiati da aggiungere al mosaico romanista. Oltre al tasso di assenze per noie fisiche che da sempre ha caratterizzato la carriera dell'argentino e che, anche nelle due stagioni in giallorosso, hanno visto prima Mourinho e poi De Rossi costretti a gestirlo. Entro pochi giorni il rebus legato all'argentino andrà sciolto, magari già prima del match contro il Cagliari, nel quale Dybala, proprio come contro l'Everton, potrebbe ancora partire dalla panchina lasciando spazio a Soulè in uno scenario che, al momento, non prevede grandi scossoni con Dybala ancora a vestire il giallorosso ma che potrebbe cambiare di giorno in giorno.