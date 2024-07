Paulo Dybala rientrerà domani a Roma dalle vacanze passate con la futura moglie e smaltita la delusione per non essere stato convocato dall'Argentina

Il raduno a Trigoria è in programma lunedì e la Joya ci sarà. Dybala, inoltre, è ancora in attesa che la dirigenza lo chiami per discutere del rinnovo. Il telefono nell'ultimo mese non ha squillato e il contratto del calciatore resta con scadenza nel 2025.