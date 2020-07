Sky – Dzeko infastidito dalle chiacchiere a Roma. C’è la pista Inter: tutti gli aggiornamenti

Dopo aver detto no all’Inter l’estate scorsa e rinnovato con la Roma, credendo nel progetto giallorosso, Edin Dzeko si ritrova per certi versi incredibilmente al centro dei chiacchiericci della capitale. ‘Colpa’ del lauto stipendio da 7,5 milioni netti, sottoscritto al momento del prolungamento dopo il corteggiamento nerazzurro. Una somma che, vista la situazione finanziaria della Roma, tra l’altro messa in vendita da Pallotta, stona con le necessità di liquidi della società. Ecco perché, mentre le radio in città gli danno quasi del colpevole, lui, Dzeko, non ha nascosto un certo fastidio per la situazione venutasi a creare.

Ed ecco, dunque, che automaticamente si ritorna a parlare dell’Inter. Antonio Conte apprezza tantissimo il profilo del bosniaco, che piace non poco al club nerazzurro. Al momento, però, secondo quanto riportato da Sky Sport, un’offerta scritta alla Roma non è ancora arrivata da Viale della Liberazione. Conte e la dirigenza dovranno ancora fare le valutazioni definitive per l’attacco del prossimo anno, e molto dipenderà anche dalla possibile cessione di Lautaro Martinez.

Certo è che, nel mezzo di una rivisitazione dei costi dei costi della rosa, il nome di Dzeko resta al centro di voci di mercato. E l’Inter resta sullo sfondo…

(Fonte: Sky Sport)