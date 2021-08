Romano: “Dzeko ha la valigia pronta, l’Inter lo aspetta: manca un via libera”

Le ultimissime novità di mercato sul futuro del bosniaco, oggi a Trigoria in attesa di volare a Milano destinazione Inter

Edin Dzeko è in queste ore a Trigoria per allenarsi con la Roma. In attesa del passaggio all’Inter, il bosniaco sta lavorando regolarmente agli ordini di José Mourinho. Queste le ultimissime sul futuro dell’attaccante da Fabrizio Romano: “L’Inter su Dzeko è molto avanti, aspetta il via libera della Roma per Abraham. Non è facile questo discorso per i giallorossi, ci lavorano la società e Mourinho. Dzeko finché non lo vedo con la maglia nuova non dirò mai più fatta. Aspettiamo l’incastro si verifichi, Dzeko ha la valigia pronta. Ufficiale sarà solo quando farà le visite e firmerà con l’Inter”, le sue parole in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta.