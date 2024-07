Entourage Ndoye: “Sì, Inter interessata. E’ pronto per un top club”

"Leggo che l’Inter ha preso Josep Martinez, noi della scuderia avevamo Bento. Immagino che siano andati sul portiere del Genoa per scelta tecnica. Conoscono meglio Martinez, perché sono due anni che gioca in Italia. Scelta sicura, più facile. L’Inter non può permettersi scommesse. E immagino che queste siano le motivazioni che hanno spinto i nerazzurri a non puntare su Bento. Su Ndoye ti posso dire che sta facendo un grandissimo Europeo. Al di là del gol al Napoli, skill da migliorare, ha veramente tutto per essere da top club. Quello che ho notato insieme ai miei partner, ha alzato il suo livello nelle partite importanti. E’ pronto per andare in una squadra superiore al Bologna, non avrebbe problemi di impatto".