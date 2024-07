Sebastiano Esposito, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato le sue sensazioni dopo il suo trasferimento all'Empoli

Sebastiano Esposito, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato le sue sensazioni dopo il suo trasferimento all'Empoli in prestito con diritto di riscatto dall'Inter:

"Io sono felicissimo di essere qua, mi è stata data una grande opportunità. Questo è il primo anno in A, spero di fare bene. La trattativa è durata così tanto perché insieme al mio agente Giuffredi ci abbiamo pensato, poi in una cena mi ha portato tutte le possibilità e ho scelto Empoli. Ringrazio i tifosi della Sampdoria per l'anno scorso, con Accardi c'è stato solo un colloquio ma io avevo già accettato l'Empoli".