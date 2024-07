Dopo l'infortunio di Buchanan, l'Inter ha deciso di intervenire sul mercato. Non comprando un altro laterale, bensì un difensore giovane e di qualità, che possa rappresentare una valida alternativa per il presente e per il futuro della squadra di Inzaghi.

Così, tra l'altro, da permettere a Carlos Augusto di tornare a giocare stabilmente nel suo ruolo naturale, ovvero quello di esterno. Senza contare le sirene arabe che nelle ultime ore si sono fatte insistenti per Stefan de Vrij, ora in uscita dai nerazzurri per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. L'Inter, dunque, è pronta a un investimento importante e, in tal senso, ieri si è parlato con insistenza anche di Alessandro Buongiorno, come confessato dallo stesso agente del calciatore, Giuseppe Riso.