L’olandese ancora in gol ieri con la maglia della nazionale sarà oggi a Milano e formalizzerà a stretto giro il nuovo accordo con l’Inter

La lunga telenovela è ormai vicina all’ultimo capitolo. Denzel Dumfries si è convinto a legarsi ulteriormente all‘Inter, prolungando il contratto che al momento è in scadenza nel 2025. L’olandese, dopo aver effettuato tramite il suo entourage un giro d’orizzonti, è pronto a firmare il nuovo accordo che prevederà un adeguamento fino a circa 4 milioni netti.

Il peso sulle casse del club sarà relativo, circa 5.2 milioni al lordo, considerando i benefici del decreto crescita. Oggi Dumfries sarà di rientro a Milano dopo gli impegni con la nazionale, a stretto giro arriverà il momento della firma. Come già raccontato da Fcinter1908.it, nel nuovo contratto dovrebbe esserci anche una clausola rescissoria da esercitare eventualmente per portarlo via dall‘Inter.