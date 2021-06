La Roma mette in vendita Florenzi: “Piace all’Inter, ma c’è un’altra italiana”

Le novità di mercato che riguardano l'esterno italiano, ora in Nazionale in vista degli Europei e reduce dall'annata al PSG

La Roma mette in vendita Alessandro Florenzi, tra i profili monitorati dall’Inter per la fascia destra. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che svela le strategie di mercato dei giallorossi. Per finanziare il mercato in entrata, la società cerca 30 milioni da tre cessioni.