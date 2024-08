L'argentino non rientra nei piani dell'Inter ed è ancora alla ricerca di una nuova squadra, ma i rossoblu si defilano

Tornato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Joaquin Correa non rientra nei piani dei nerazzurri, ed è destinato a lasciare nuovamente Milano. Ancora tutto da definire il suo futuro: per il momento sono arrivati solamente dei timidi sondaggi, e trovare una sistemazione al Tucu si sta rivelando decisamente complicato.

Per lui si era ipotizzato l'interesse del Genoa, ma Il Secolo XIX scarta questa ipotesi: "Caccia a un attaccante, per sostituire il partente Retegui. [...] Piace Milik ma l'ingaggio da 3,5 milioni e la valutazione della Juventus rendono l'operazione poco conveniente. Discorso simile per Correa, che è rientrato dal prestito al Marsiglia e ora è fuori dai piani tecnici dell'Inter. Qui però si apre un capitolo che riguarda i possibili sostituti di Gudmundsson".