Robin Gosens non vede l'ora di tornare in Italia: l'esterno tedesco, reduce da una stagione non esaltante in Bundesliga con l'Union Berlin, vorrebbe giocare nuovamente nel campionato che più lo ha valorizzato, ovvero la Serie A. E nella sua testa c'è un desiderio: indossare ancora una volta la maglia dell'Atalanta, dal suo maestro Gasperini, lì dove è salito sulla ribalta del calcio internazionale.