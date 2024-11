Secondo quanto riporta The Athletic, il contratto dell'allenatore sarà prolungato di un anno con opzione per un altro anno

Pep Guardiola aveva tenuto in apprensione i tifosi del Manchester City. "Rinnovo? Non ho ancora deciso. Non ci sono novità e non è vero che il club stia facendo pressione", aveva dichiarato il tecnico non più tardi di un mese fa. Ma la notizia è che Guardiola rimarrà sulla panchina del Manchester City almeno fino a giugno 2026. Secondo quanto riporta The Athletic, il contratto dell'allenatore sarà prolungato di un anno con opzione di rinnovo fino alla stagione 2026-27. Un annuncio ufficiale che confermi la firma sul nuovo contratto è previsto nei prossimi giorni.