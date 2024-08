CdS – Nessun ripensamento Gudmundsson: sarà Fiorentina. Anche se…

"Tanto sofferto, troppo, forse più di quanto lo sia già stato a gennaio. Per la “resistenza” del Genoa ancora, mentre l’islandese di suo ha scelto la squadra viola e non sembrerebbe dare segnali di ripensamento come il no all'offerta di rinnovo col Grifone sta a dimostrare, per l’inserimento indiretto dell’Atalanta sopra ricordato, per il tentativo diretto invece dell’Inter portando in dote Arnautovic, insomma si torna al discorso della trattativa super complessa con un punto d’arrivo non facile e però all’allungarsi dei tempi - e ora si sono allungati molto - i dubbi s’insinuano".