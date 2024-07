La Fiorentina è tornata su Albert Gudmundsson , obiettivo dei viola già nel mercato di gennaio quando il Genoa rifiutò un'offerta da 20 mln di euro. "Servono 30 milioni come lo scorso gennaio quando, per ammissione dello stesso direttore sportivo Daniele Pradè, la Fiorentina aveva provato a prendere il giocatore rossoblù. I viola mettevano sul piatto 20 milioni, ma ne servivano altri 10 per chiudere la trattativa", aggiorna La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge:

"In più rimane da capire se il calciatore preferisca aspettare una possibilità dalla Premier League che gli garantirebbe la Champions o un rilancio dell’Inter che in questo momento sembra tuttavia più defilata. La morsa allentata da parte del club nerazzurro è un vantaggio per la Fiorentina che invece non molla la presa".