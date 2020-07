In Spagna – Hakimi all’Inter, il Real potrà pareggiare un’offerta futura ma non subito: i dettagli

E’ ufficiale dalla giornata di ieri il passaggio di Achraf Hakimi dall’Inter al Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il terzino classe ’98 ha infatti firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri ed è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte dalla prossima stagione. Come riporta El Chiringuito Tv, la prima a dare la notizia del marocchino all’Inter, il Real Madrid è davvero soddisfatto dell’operazione e si è riservato un diritto di pareggiare qualsiasi offerta nel caso in cui i nerazzurri decidessero di cedere il giocatore a partire dal terzo anno di contratto. “Se l’Inter riceve un’offerta il prossimo anno, il Real non può far nulla. Ma se la riceve dopo il terzo anno, i Blancos potranno eguagliare l’offerta e l’Inter avrà l’obbligo di segnalarlo alle Merengues. E a Madrid sono fiduciosi che il giocatore tornerà al Real”, afferma l’emittente.