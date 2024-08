Hermoso, si riapre lo scenario Arabia Saudita: interesse dell’Al Shabab

Si riapre lo scenario di un trasferimento in Arabia Saudita per Hermoso, difensore svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid

Si riapre lo scenario di un trasferimento in Arabia Saudita per Hermoso, difensore svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid e più volte accostato anche all'Inter in questa finestra di calciomercato.

Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, il calciatore sarebbe finito nel mirino dell'Al Shabab: "Anche l'Al Shabab club è interessato ad Hermoso. Contatti in corso, per il momento non ancora in fase avanzata", si legge.