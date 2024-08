Piuttosto l'Inter, considerando la posizione delicata in cui si trova la Juventus con l'azzurro, pensa al graffio di fine mercato se Chiesa sarà ancora alla Continassa. Ovvero? Presentarsi a Torino a ridosso del gong del 30 agosto con 10 milioni o poco più e vedere l'effetto che farà. L'idea in testa all'Inter è chiara: noi così vi risolviamo un problema, voi che volete fare? Ma la Juve non può scendere sotto i 15 milioni per Chiesa, in modo da non generare una minusvalenza", scrive il quotidiano.