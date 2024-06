C'è un nuovo scenario possibile nelle mosse di mercato dell'Inter , che prevede una sorta di 'ponte' verso il 2025. Il ruolo in questione è quello del portiere: c'è infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la possibilità che i nerazzurri possano riconfermare Audero alle spalle di Sommer per un altro anno, rinviando l'arrivo di un nuovo acquisto al prossimo anno.

"A metà mese scadrà il diritto di riscatto dalla Sampdoria per 7 milioni. Viale Liberazione non lo eserciterà, ma non è da escludere che alla fine, Como permettendo, torni a bussare alla porta blucerchiata per un altro prestito. Rimandando, nel caso, la scelta del dopo Sommer al 2025".