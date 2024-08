L'Inter continua a lavorare all'uscita di Correa, che al momento resta difficile, ma non impossibile. E, in caso di partenza dell'argentino...

La priorità di questi giorni, in casa Inter, è certamente il rinforzo in difesa, con il nome di Tomas Palacios sempre in cima alla lista di Ausilio. Del resto, anche in conferenza stampa Simone Inzaghi, almeno a parole, ha confermato che i nerazzurri, a meno di sorprese dell'ultimo momento dal mercato, continueranno con l'attacco attuale. Ma è proprio in questi ultimi giorni che potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo.

Come riferisce calciomercato.com, infatti, l'Inter continua a lavorare all'uscita di Correa, che al momento resta difficile, ma non impossibile. E, in caso di partenza dell'argentino, potrebbero aprirsi nuovi scenari: a cominciare da un possibile, clamoroso, arrivo immediato di Federico Chiesa a Milano. L'attaccante, in scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus e fuori dal progetto bianconero, è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per la prossima stagione. Ma non è escluso che un tentativo venga fatto entro fine agosto. Scrive calciomercato.com: