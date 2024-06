"Ovviamente con un accordo ci sarà il rinnovo, e Inzaghi tifa per questa soluzione (a proposito: saluterà invece Klaassen, il club ha lasciato scadere l’opzione sul rinnovo), altrimenti Dumfries verrà messo sul mercato per non perderlo a zero fra dodici mesi e sfruttare così la sua cessione per fare cassa e avere i fondi per svolgere una parte del mercato in entrata: l’Inter come noto vuole arrivare a un portiere (Bento o Martinez), un attaccante che completi il reparto (il sogno è il corteggiatissimo Gudmundsson) e un nuovo difensore centrale. Su Dumfries ci sono alcuni interessi dalla Premier, l’ultimo è quello dell’Aston Villa che disputerà la prossima Champions. Per convincere l’Inter servirà comunque un’offerta molto importante, non inferiore ai 30 milioni".