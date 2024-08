Ci siamo per il passaggio di Lucien Agoumé al Siviglia: i suoi agenti sono ora nella sede dell'Inter per definire e concludere l'operazione

Ci siamo per il passaggio di Lucien Agoumé al Siviglia: i suoi agenti sono ora nella sede dell'Inter per definire e concludere l'operazione. Come riporta Fabrizio Romano, il centrocampista classe 2002 sarà un nuovo giocatore degli spagnoli entro il fine di questa settimana: il club nerazzurro incasserà 4 milioni di euro e avrà il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. Ci siamo.