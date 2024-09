La prima stagione all'Inter di Davide Frattesi si è chiusa con uno scudetto e un ruolo importante, soprattutto da subentrato: l'ex Sassuolo si è specializzato nel farsi trovare pronto, realizzando anche reti e risultando spesso decisivo come "spacca partite". Normale, tuttavia, che un calciatore voglia giocare sempre, e Frattesi non è immune a questo desiderio: in estate sono spuntate alcune voci di mercato che lo davano scontento del suo attuale status e corteggiato da altre squadre, scenario prontamente smentito dalla dirigenza nerazzurra.

Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, il club di viale della Liberazione non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui, la prossima estate, Frattesi dovesse decidere di cambiare aria. Il nome dell'eventuale sostituto sarebbe già stato individuato: si tratta di Pablo Barrios, centrocampista classe 2003 dell'Atletico Madrid. Il giocatore piace molto a Piero Ausilio, ma i colchoneros si sono cautelati per tempo, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da più di 100 milioni di euro. Un ostacolo sicuramente importante, ma che potrà essere affrontato in futuro.