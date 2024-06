Sì all'operazione, ma non oltre certe cifre e, soprattutto, senza partecipare ad aste. L'Inter si è messa paletti chiari nell'operazione Bento con l'Athletico Paranaense e non intende venire meno alle proprie intenzioni. Scrive il Corriere dello Sport:

"Attenzione, in viale Liberazione non intendono mollare Bento. Ma, in base ai discorsi cominciati ormai un anno fa, l’idea era che l’operazione si potesse chiudere per una ventina di milioni e non di più. Nel frattempo, però, Bento ha continuato a mettersi in luce, tanto da guadagnarsi la Seleçao, e ha attirato le attenzioni anche di altre società".