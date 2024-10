Inter, Bijol resta nel mirino per la difesa 24/25: fissato il prezzo

Jaka Bijol resta nel mirino dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione: l'Udinese ha fissato il prezzo

Jaka Bijol resta nel mirino dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il nome è sulla lista dei dirigenti nerazzurri, è tra gli osservati speciali per il ruolo di centrale. Ricordiamo che sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij sono in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2025.

Secondo calciomercato.com, “l’Udinese ha fissato il prezzo del proprio giocatore intorno ai 15 milioni di euro, cifra che sarebbe appetibile per la società con sede in Corso Vittorio Emanuele II. Oltretutto non bisogna dimenticare anche l'aspetto tecnico-tattico, per cui Bijol è già abituato a fare il centrale in una difesa a tre”, si legge.