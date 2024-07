"Una scommessa come un anno fa lo era Bisseck: toccherà a Inzaghi metterci mano", aggiunge poi Tuttosport su Cabal

L'Inter sembra aver deciso su chi puntare per colmare il buco lasciato dall'infortunio di Tajon Buchanan.

"Una scommessa come un anno fa lo era Bisseck: toccherà a Inzaghi metterci mano. Certo, con Hermoso sarebbe stata tutta un’altra musica, ma dopo il niet di Oaktree allo spagnolo il colombiano per prezzo, età ed esperienza in Serie A era il migliore dei piano B possibili", commenta Tuttosport.