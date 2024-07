“Ieri sono state sistemate le pratiche per il trasferimento di Lucien Agoumé a Siviglia (4 milioni incassati per il 50% del cartellino con opzione di acquisto per un altro 40% e il restante 10% come percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri), mentre si attende soltanto il ritorno a Milano di Valentin Carboni (che non è un esubero, ovviamente) per rinnovargli il contratto e mandarlo a Marsiglia (l’Inter incasserà subito 1 milione per il prestito oneroso, con riscatto a 36 e controriscatto a 40), mentre c’è fiducia sul fatto che Satriano accetti il Brest (6 milioni più bonus la valutazione del cartellino).