La stagione è appena iniziata, ma già da ora i club iniziano a sondare il mercato e a programmare la prossima stagione. E' il caso, ovviamente, anche dell'Inter, alla ricerca di un rinforzo in difesa, visto che sia Acerbi che de Vrij, con una carta d'identità non più nuova di zecca, hanno il contratto in scadenza a giugno. Secondo Niccolò Ceccarini su TMW, i nerazzurri seguono da tempo Bijol dell'Udinese, avversario ieri nel match del Friuli:

"Per l’immediato futuro la posizione di Oktree è ben definita. Ci dovrà essere ancora più spazio per operazioni sostenibili con un ringiovanimento della rosa. In difesa oggi l’Inter ha due colonne portanti come Acerbi e De Vrij, che sono una certezza ma con il contratto in scadenza".