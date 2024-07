La società ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per arrivare al profilo giusto. E non è detto che sia un difensore

L'Inter deve sostituire Buchanan, che starà fuori almeno 4 mesi per la rottura della tibia. Ma i nerazzurri non hanno fretta, la rosa è quasi completata e per il colpo difensivo Marotta e Ausilio hanno intenzione di prendersi tutto il tempo necessario. L'obiettivo è un braccetto mancino ma la Gazzetta dello Sport non esclude la clamorosa novità con il cambio di ruolo nel mirino.

"Di certo c’è che la società nerazzurra non sembra aver fretta. Non sono mica esclusi colpi di scena. Ad esempio: e se spuntasse un’occasione per un esterno invece che per un difensore? Altro giro, altro aggiornamento di mercato. L’Inter ha una fortuna: tra due giorni si raduna e si parla di dettagli, non di sostanza. Mica male", segnala la Rosea.