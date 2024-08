Lunga la lista dei possibili giocatori in entrata in casa Juventus. Secondo gli analisti della bandiera delle scommesse l’inglese Jadon Malik Sancho attaccante del Manchester United è il maggiore indiziato a vestire la maglia bianconera a 2,00, nella lista dei papabili bianconeri Domenico Berardi dal Sassuolo a 2,50, il portoghese João Cancelo del Manchester City a 3,00, Alexis Jesse Saelemaekers il belga del Milan a 4,00, Stephan El Shaarawy attaccante della Roma a 5,00, Lazar Samardzic il serbo centrocampista dell'Udinese a 7,00, Khvicha Kvaratskhelia ala sinistra del Napoli a 10,00 come il francese Armand Laurienté attaccante del Sassuolo e Sergej Milinkovic-Savic giocatore serbo, centrocampista dell'Al-Hilal, ed inoltre il nigeriano Victor Okoh Boniface attaccante del Bayer Leverkusen a 15,00 e l’egiziano Mohamed Salah attaccante del Liverpool a 25,00 come e Paolo Dybala in uscita dalla Roma ed anche ex juventino.