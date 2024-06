Inter, ecco cos’ha detto il club a Correa. E la verità sul futuro di Arnautovic

Il preferito per l'attacco è Albert Gudmundsson , ma prima l'Inter - come noto - deve cedere. La Gazzetta dello Sport fa il punto proprio sul fronte cessioni per il reparto avanzato nerazzurro in chiave mercato: ecco la verità sulle posizioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

"Oltre agli intoccabili Lautaro e Thuram, dal Porto è arrivato a parametro zero Taremi, simile tatticamente ad Arnautovic. E proprio dal destino dell’austriaco, oltre che da quello di Correa (rientrato dal prestito al Marsiglia) dipende l’affare Gudmundsson. Mentre al Tucu, in scadenza nel 2025 come Arna, è già stato detto che non rientra nei piani, nessuno intende mettere alla porta l’ex Bologna. Qualsiasi eventuale offerta per Marko (la vetrina europea potrebbe aiutare) verrà però presa in considerazione, perché le 35 primavere e uno stipendio da 3,7 milioni netti obbligano ad alcune riflessioni. Gud ha 8 anni in meno, è duttile, ha caratteristiche uniche e non chiederebbe la luna di ingaggio", si legge.