Inter su Correa, da Roma: Lotito lo lascia partire per questa cifra

I nerazzurri fanno sul serio per il Tucu su richiesta di Simone Inzaghi: ecco il prezzo per strapparlo alla Lazio

La Lazio fissa il prezzo per Joaquin Correa, obiettivo di mercato dell’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha fatto il nome dell’argentino alla società per rinforzare l’attacco, ma bisogna fare i conti con le richieste biancocelesti. Come riporta Il Tempo, Lotito chiede circa 40 milioni ma di fronte a una proposta vicina ai 30 con l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili, allora potrebbe decidere di lasciar partire Correa. L’argentino ha diversi estimatori anche in Premier League.