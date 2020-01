Young, grande sì all’Inter: può arrivare gratis. E c’è l’ipotesi di una clausola nel contratto

Ashley Young avrebbe già dato la sua massima disponibilità a un trasferimento all’Inter. Il club nerazzurro, da parte sua, sta lavorando con il Manchester United, senza alcuna intenzione di farsi prendere per il collo: l’inglese, infatti, è un’occasione di mercato. A quasi 35 anni, Young ha il contratto in scadenza a giugno e per lui non verranno spese cifre folli. Anzi, c’è anche sul tavolo l’ipotesi che il suo cartellino non venga pagato. Per il contratto, invece, il Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli:

“L’Inter è già al lavoro sia con il giocatore, che ha dato una disponibilità di massima al trasferimento in nerazzurro, sia con lo United. La speranza è che i buoni rapporti creati in occasione dell’operazione Lukaku possano agevolare i discorsi. Il massimo sarebbe ottenere il cartellino gratis. Ma il club nerazzurro non è comunque disposto a mettere sul tavolo grosse cifre e non intende nemmeno farsi tirare per il collo. Young, insomma, è un’occasione e come tale deve essere trattata e perfezionata. Allo stesso giocatore, infatti, verrà proposto un contratto al massimo fino al 2021, magari con una clausola che faccia scattare il rinnovo per la prossima stagione in base al raggiungimento di una serie di obiettivi, di squadra o personali“.

(Fonte: Corriere dello Sport)