Sky – Inter, Ausilio molla Hermoso? Si va verso un profilo giovane, 4/5 nomi in lista

L'Inter al momento sembra sempre più orientata a puntare su un giovane per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi: lo scenario

L' Inter al momento sembra sempre più orientata a puntare su un giovane per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. Dopo aver pensato a Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, l'intenzione dei dirigenti sembra ormai chiara anche secondo Sky Sport.

Ecco quanto evidenziato dal sito di Gianluca Di Marzio: "All'interno della lista di 4/5 nomi che ha in mente la dirigenza dell'Inter, Juan Cabal rappresenta la novità. Il difensore del Verona è valutato 10 milioni, e intanto i nerazzurri hanno già incontrato i suoi agenti. La scelta dell'Inter sembra essere indirizzata a un profilo giovane, per questo motivo Ausilio preferirebbe non proseguire i contatti con Hermoso, che è invece sempre nel mirino del Napoli", fa sapere il sito.