In casa Inter l'attenzione in questi giorni non è rivolta alla ricerca di un attaccante, ma a quella del difensore. Nella testa di Marotta e Ausilio ka priorità è quella di rafforzare il reparto arretrato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non trovano in alcun modo conferma le voci di un nuovo interesse per Hermoso. "L ’ex Atletico Madrid sarebbe un profilo gradito a Inzaghi (come in fondo lo era pure Rodriguez). Però l’allenatore sa già che entro la fine del mercato avrà sì un nuovo difensore in organico, ma il profilo è quello di un giocatore giovane".