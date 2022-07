Mercato, l’Inter si muove su una linea sottile: da qui ad agosto tutto dipenderà da Skriniar

Un equilibrio da trovare e mantenere, scelte dolorose dietro l'angolo. Il mercato dell'Inter si muove su una linea sottile da cui è facile cadere. Come scrive la Gazzetta dello Sport, tutti i margini di manovra dei nerazzurri da qui a fine mercato dipenderanno in gran parte, se non tutti, dalla permanenza o meno di Milan Skriniar:

"C’è un crinale sottile, una linea stretta su cui deve ormai muoversi l’Inter. Quanto le pareti si stringeranno ancora da qui a fine agosto dipenderà dal futuro di Milan Skriniar, certo, ma non solo da quello. Pure dalla necessità di conciliare l’esigenze dei conti e quelle della squadra: non sempre è facile stare in equilibrio lì in mezzo".