I nerazzurri si apprestano a chiudere col Genoa per Josep Martinez sulla base di 13 mln di euro più 2 di bonus senza contropartite tecniche. "Martinez affiancherà Sommer tra i pali con il ruolo iniziale di vice dello svizzero, mentre Calhanoglu continuerà a essere il faro del centrocampo, con Asllani alle sue spalle nelle gerarchie. Il resto del gioco delle coppie era stato completato con notevole anticipo lo scorso inverno, con l’acquisto di Buchanan e la prenotazione di Zielinski e Taremi, in scadenza di contratto e nerazzurri ufficialmente dal 1° luglio a parametro zero. L’esterno canadese entrerà in ballottaggio con Dumfries dopo l’uscita di scena di Cuadrado, Zielinski consentirà a Mkhitaryan di rifiatare e Taremi sarà il centravanti d’area che entrerà nelle rotazioni con Lautaro e Thuram (più defilato nella griglia Arnautovic). Le altre accoppiate sono già consolidate: Pavard-Darmian, Acerbi-De Vrij, Bastoni-Bisseck, Barella-Frattesi, Dimarco-Carlos Augusto. Abbinamenti schematici che non tengono conto delle varianti possibili grazie alla versatilità tattica di alcuni di questi elementi", sottolinea poi Tuttosport che evidenzia come giocatori come Bisseck, Carlos Augusto e Darmian siano dei jolly da poter utilizzare anche in più ruoli.