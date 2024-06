Secolo XIX – L’Inter insiste per Martinez: l’offerta e i 5 giocatori proposti

L’Inter fa sul serio per Josep Martinez in vista della nuova stagione: l'offerta e i 5 giocatori proposti al Genoa

L’Inter fa sul serio per Josep Martinez in vista della nuova stagione. Come riporta Il Secolo XIX, “i dirigenti nerazzurri propongono una valutazione di 10 milioni, più 2 di bonus e una contropartita tra Satriano, Oristanio, Pio Esposito, Zanotti e Corrado.

Il Genoa per il momento resta in silenzio e valuta, non ha fretta di chiudere alcuna operazione e quindi attende di capire eventuali sviluppi”, si legge. Il club ligure non ha fretta di cedere il portiere, l'Inter è in pressing invece, assicura anche Il Secolo XIX. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione...