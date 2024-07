Inter-Martinez, tutte le cifre dell’affare e perché Inzaghi lo ha scelto. L’ufficialità…

Tutte le cifre del colpo Josep Martinez, aspettando l'ufficialità. E i motivi per cui Simone Inzaghi ha scelto lui per la porta

Atterrato a Milano nella tarda serata di mercoledì, una volta uscito da viale Liberazione, Martinez è già ripartito. Si godrà l’ultima settimana di vacanza, visto che il 13 luglio, giorno del raduno nerazzurro, si metterà a disposizione di Inzaghi. Proprio il tecnico nerazzurro è tra i più soddisfatti per l’innesto, avendone caldeggiato la scelta anche quando era ancora in piedi la trattativa per Bento. A Simone, Martinez era piaciuto in maniera particolare nei due incroci stagionali con il Genoa. Ma poi è andato a studiarselo per conto proprio, apprezzandone in maniera particolare l’abilità con il pallone tra i piedi e la propensione alle uscite", si legge.