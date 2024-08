I nerazzurri non regaleranno sorprese dell'ultimo minuto: le operazioni in entrata finiranno con l'ingaggio di Palacios

Il mercato in entrata dell'Inter non regalerà sorprese dell'ultimo minuto: la dirigenza nerazzurra si è mossa con largo anticipo, ingaggiando gli svincolati Taremi e Zielinski e chiudendo a giugno l'acquisto di Martinez dal Genoa, e concluderanno la campagna di rafforzamento con l'arrivo dell'argentino Palacios.

In questi ultimi giorni di trattative, come scrive Tuttosport, si penserà solamente a due uscite: "Con l'arrivo di Tomas Palacios il mercato in entrata dell'Inter è terminato al 99% (mai darlo per chiuso soprattutto a cinque giorni dal gong finale). Il presidente Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin vivranno tendenzialmente una settimana tranquilla. Oggi definiranno l'acquisto del giovane difensore argentino e poi sistemeranno in uscita i giovani Fontanarosa (andrà in prestito alla Reggiana) e Salcedo".