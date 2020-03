Inter, dalla Spagna bussano e non per Lautaro: il ‘nuovo’ grande pericolo che spaventa i tifosi

In Spagna, in ottica Real Madrid, torna di moda con forza il nome di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito dall’autorevole testata Sport, infatti, il difensore dell’Inter, fresco di nomina come giocatore slovacco dell’anno, sarebbe il sostituto ideale di Sergio Ramos. Dalla Spagna credono che quella formata da Skriniar e Varane possa essere la coppia di centrali del futuro delle Merengues.

Non sarà comunque facile portare il giocatore via da Milano. Sia perché Skriniar non ha mai manifestato la volontà di lasciare l’Inter, sia perché il prezzo di partenza del giocatore si aggira, sempre secondo Sport, intorno ai 70 milioni di euro. Non è certo la prima volta che si parla di Skriniar in ottica Real Madrid. C’è un ‘nuovo’ pericolo, dunque, che spaventa i tifosi nerazzurri.

(Fonte: Sport)