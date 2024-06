Chiusa la parte burocratica con il nuovo Cda e la nomina del presidente, ora inizia la parte operativa per Oaktree. La nuova proprietà vuole valorizzare ancora di più la rosa di Inzaghi: blindando i campioni e completando l'organico.

"Nelle poche dichiarazioni pubbliche Oaktree ha fatto capire che, senza fare follie sul mercato e con attenzione certosina all’equilibrio finanziario, il valore della rosa non dovrà diminuire: ci si affida alla solita creatività della coppia Marotta-Ausilio e, se qualche investimento potrà arrivare, sarà per del talento giovane. Tradotto: più Bisseck e meno Klaassen. Intanto, ecco i primi tre passi con la chicca del prolungamento dell’allenatore, da sommare a quello di Barella (annuncio e comunicato ormai pronti) e Lautaro (che firmerà una volta tornato in Italia). Un’Inter mondiale è un’Inter che continua a vincere con una rosa di qualità", sottolinea La Gazzetta dello Sport.