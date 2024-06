Dopo aver chiuso verbalmente la trattativa con il Genoa, l'Inter attende Josep Martinez. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il portiere spagnolo, che arriverà in nerazzurro per circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, svolgerà nel weekend le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club.

Domani, inoltre, potrebbe essere un giorno decisivo per il futuro di Gaetano Oristanio, attaccante di proprietà dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia del Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky, infatti, il Venezia nelle prossime ore insisterà e proverà a chiudere con i nerazzurri la trattativa per il trasferimento del calciatore, che doveva entrare proprio nell'affare Martinez come contropartita tecnica.