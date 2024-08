Inter, Palacios firma fino al 2029: i dettagli. Stasera sarà a San Siro

Non in campo, per quello ci sarà tempo: questa sera Tomas si accomoderà in tribuna a San Siro a gustarsi lo spettacolo. L’impatto sarà subito di altissimo livello, perché in casa dei campioni arriva l’Atalanta e per l’occasione Lautaro si è rimesso in sesto e tornerà a guidare l’attacco di Inzaghi. Da domani in poi, invece, il capitano farà gli onori di casa ad Appiano con il suo connazionale: Palacios, argentino della Pampa, sbarca in nerazzurro a 21 anni, tanti quanti ne aveva il Toro nell’estate del 2018.

Semaforo verde Palacios — Il punto esclamativo sull’affare per il centrale mancino che arriva dall’Independiente Rivadavia, l’Inter lo metterà a poche ore dal gong del mercato, ma solo ed esclusivamente perché una operazione che era stata virtualmente chiusa già la settimana scorsa si è trascinata agli ultimi metri con il passo da slow motion. E l’Inter non c’entra: mancava un ultimo pezzo, legato all’esercizio del riscatto da parte dell’Independiente, dove Palacios era in prestito dal Talleres, e per sciogliere il nodo si era mossa la federcalcio argentina.

Il via libera è arrivato solo ieri sera, adesso ci sarà solo da formalizzare con la firma del giocatore: Palacios, a Milano da domenica scorsa, ha già sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva. Agli argentini andranno 6,5 milioni più bonus, legati alle presenze e non tutti facilmente raggiungibili. In sostanza, più si alzerà la cifra complessiva dell’investimento, più l’intuizione dei dirigenti interisti si sarà rivelata azzeccata.

Vice Bastoni — È quello che si augura Inzaghi, che per completare il disegno della sua quarta Inter aspettava proprio un centrale mancino in grado di proporsi come alternativa a Bastoni. Palacios, stazza da gigante come il difensore azzurro e piede altrettanto dolce, è pronto a raccogliere la sfida. Questa sera studierà dalle poltrone del Meazza, dai prossimi giorni potrà cominciare a mettere in pratica le prime nozioni alla Pinetina", si legge.