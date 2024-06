Oggi nella sede dell’Inter ci sarà un incontro molto importante per il rinnovo di Simone Inzaghi . Anche per Tuttosport la firma sarà su un biennale fino al 2027: “Dopo aver portato a casa i rinnovi di capitano e vice-capitano (Lautaro Martinez e Nicolò Barella) e aver consegnato a Marotta la presidenza, oggi il fondo Oaktree metterà un altro tassello sul futuro dell’Inter. È infatti atteso in sede Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, per sistemare gli ultimi accordi necessari al prolungamento di contratto dell’allenatore fino al 2027 (l’attuale accordo scade nel giugno prossimo).

Un sì che non era scontato in primavera, quando Inzaghi aveva ricevuto più di un’offerta dalla Premier. Alla fine è prevalsa la volontà di dare il via a un altro triennio con l’Inter: per difendere lo scudetto al meglio, il tecnico ha chiesto la conferma in blocco della rosa”, si legge.