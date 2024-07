Aggiornamenti sulla pista Ricardo Rodriguez per la difesa dell'Inter. Dopo l'infortunio di Buchanan, il club sta valutando diversi profili per il ruolo di braccetto sinistro, con l'avanzamento di Carlos Augusto in fascia da vice Dimarco. Ecco le novità, raccolte da FCIN1908.it, sullo svizzero, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Torino.

Ricardo Rodriguez, infatti, non affascina Oaktree per il solito motivo relativo all’età. Tuttavia, il suo compenso sarebbe inferiore rispetto a quello di Hermoso, lo svizzero chiede un contratto da 1,7 milioni di euro a stagione e si accontenterebbe di un accordo di un anno più opzione per il secondo. Proseguono le valutazioni in casa Inter e tra i profili in lista c'è anche lo svizzero appunto.