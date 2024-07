FCIN1908 – Satriano, il Brest tratta per l’acquisto. La valutazione dell’Inter…

L'attaccante nella scorsa stagione ha giocato in prestito al club francese che tratta per tenerlo

Martin Satriano , attaccante uruguaiano di proprietà Inter, nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Brest (4 gol in 33 presenze) che potrebbe ora prendere il giocatore, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, a titolo definitivo.

Il calciatore che l'Inter ha portato in Italia dal Nacional nel gennaio 2020 ha giocato nelle giovanili nerazzurre. Poi è andato in prestito al Brest, ancora all'Empoli nella stagione 2022-2023 e poi ancora al club francese che ora vorrebbe acquisire il cartellino a titolo definitivo. La valutazione del cartellino è tra i sei e sette mln di euro. Del calciatore si era parlato anche come contropartita per Josep Martinez, il portiere del Genoa in procinto di approdare all'Inter.